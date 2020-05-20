"الصحة البحرينية ": تسجيل 311 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 370

قالت: وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد إلى 3334 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 311 حالة قائمة جديدة منها 196 حالة لعمالة وافدة، و114 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

وأضافت الوزارة عن تعافي 370 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 3334 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.

فيروس كورونا الجديد

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20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 08:32 PM

قالت: وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد إلى 3334 حالة

"الصحة البحرينية ": تسجيل 311 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 370

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 311 حالة قائمة جديدة منها 196 حالة لعمالة وافدة، و114 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

وأضافت الوزارة عن تعافي 370 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 3334 حالة حتى الآن تم إخراجها من مراكز العزل والعلاج.

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فيروس كورونا الجديد

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