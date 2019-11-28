شاهد.. إزالة ألعاب هوائية و"نطاطات" عشوائية مخالفة بـ٢٠ موقعًا بالطائف

نشرتها عمالة وافدة بالحدائق والمواقع السياحية دون ترخيص وإجراءات سلامة

نفّذت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في (بلدية شرف الطائف الفرعية)- حملة ميدانية لإزالة العديد من ألعاب الأطفال الهوائية والنطاطات المخالفة والعشوائية، التي تحتل مواقع داخل الحدائق والمنتزهات، كذلك بعض الأراضي الخالية والمملوكة والواقعة بالقرب من المولات، في أكثر من 20 موقعًا.

ويقوم على هذه الألعاب بعضُ الوافدين، ويحققون أرباحًا مالية من تلك المخالفات التي ظلت لفترة طويلة سابقة، كما أن بعضها شَهِد حوادث سقوط خلّفت إصابات.

وأوضحت أمانة الطائف في بيان لها، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من ألعاب الأطفال الهوائية المتنوعة والنطاطات، التي يتم تركيبها وتشغيلها من قِبَل عمالة مخالفة؛ بغرض تحقيق الكسب السريع دون الالتزام بالحد الآدمي من شروط السلامة، وقد لوحظ مؤخرًا استغلال البعض للأراضي الفضاء والمواقع المحيطة بالمنتزهات والحدائق والمواقع السياحية والمتنفسات البرية؛ من خلال وضع الألعاب المختلفة؛ معرّضين أرواح فلذات الأكباد للخطر؛ مما يُعد مخالفة للأنظمة والتعليمات واستهتارًا بالأرواح البريئة.

وبيّنت الأمانة أن هذه الألعاب تشكّل تشوهًا للمظهر العام، وتستغل أراضي بيضاء دون وجه حق، بالإضافة إلى افتقارها لوسائل السلامة والأمان، وعدم وجود تراخيص نظامية لمزاولة هذه الأنشطة، وصادرت الفِرَق الرقابية الألعاب ومرفقاتها، لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مالكيها.

وشددت الأمانة على كل البلديات الفرعية، ضرورة متابعة المواقع التي يلاحظ بها مثل هذه المخالفات، والعمل على إزالتها بشكل فوري؛ للحد من خطورة أوضاعها؛ خاصة وأنها تقام على جنبات الطرق دون الالتزام باشتراطات السلامة والأمان، كما أن انتشارها العشوائي يُعَد شكلًا من أشكال التشوه البصري.