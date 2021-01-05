لا يطابق المواصفات.."التجارة" تستدعي 16 ألف مكيف شباك "GENERAL"

دعت الوزارة المواطنين للتواصل مع الشركة لسحبه واسترداد مبلغ الشراء نقدًا

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 16,992 مكيف شباك "GENERAL"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الشركة المواطنين إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف من خلال موقع recahhs.sa.

وطالبت المواطنين بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

وزارة التجارة استدعاء

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05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 02:54 PM

دعت الوزارة المواطنين للتواصل مع الشركة لسحبه واسترداد مبلغ الشراء نقدًا

لا يطابق المواصفات.."التجارة" تستدعي 16 ألف مكيف شباك "GENERAL"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 16,992 مكيف شباك "GENERAL"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الشركة المواطنين إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف من خلال موقع recahhs.sa.

وطالبت المواطنين بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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