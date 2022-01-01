جمعية "نفع" تدشّن مشروع "مفتاح البيت"

لترميم منازل المستفيدين وتأثيثها

أعلنت جمعية "نفع" الخيرية، عن تدشين مشروع "مفتاح البيت"، لترميم منازل المستفيدين وتأثيثها.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبدالرحمن بن سعد الجهني: المشروع يأتي ضمن حملات الجمعية، وقد حَظِيَ باهتمام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، لخدمة مستفيديها والعمل على تلبية خدماتها.

وأضاف أن الجمعية فتحت باب التبرع في المشروع للقطاعات والأفراد، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع كل القطاعات الراغبة في ترميم وتأثيث منازل الأسر المستحقة لهذه الخدمة.

وأشار "الجهني" إلى أن الجمعية تقوم -ضمن مساعداتها الداخلية- بمساعدة الأسر في تأثيث منازلها وإعادة بنائها، وترميمها وتوفير الأجهزة المنزلية بها، والتي توفر لهم مسكنًا ملائمًا.

ولفت إلى أن الجمعية تستقبل الطلبات من المتقدمين وتدرس الملفات من قِبَل لجنة مختصة بالجمعية؛ بناءً على مجموعة من المعايير ووفق آلية عمل واضحة، ومن ثم يجري تنفيذ الزيارات الميدانية، بالتعاون مع الفريق التطوعي "جوي أوف يوث".

ونوّه بدور شركة "أسمنت الصفوة" و"دهانات همبل" في رعاية تدشين المشروع بترميم وتأثيث منزل أرملة تعول أبناءها الأيتام الخمسة في منزل شعبي؛ ثلاثة منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.