الأردن.. وضْع نجلي الأمير "طلال" بالحجر الصحي احترازيًّا

ضِمن الإجراءات التي تتبعها الحكومة للحد من انتشار كورونا

أفادت وسائل إعلام أردنية، بدخول الأميريْن حسين بن طلال ومحمد بن طلال، مساء أمس الاثنين، الحجرَ الصحي في منطقة البحر الميت.

ووُضع "أبناء الأمير طلال بن محمد، في الحجر الصحي في منطقة البحر الميت، الذي يطبّق على القادمين إلى المملكة، بعد وصولهما أمس الاثنين إلى مطار الملكة علياء الدولي، في إطار الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا".

ووفقًا لما نشرته "سبوتنيك عربي"، كانت الحكومة الأردنية قد بدأت تطبيق إجراءات احترازية إضافية لمنع انتشار عدوى فيروس "كورونا"، تشمل فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية إلى المملكة؛ بحيث يتم إخضاعهم للحجر لمدة 14 يومًا في مرافق فندقية مخصصة، في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان والعقبة.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن إلى 33، فيما أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني فحص الكورونا حسب الإجراءات المتبعة، والنتيجة كانت سلبية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميًّا؛ مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة؛ إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألفًا في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من 5 آلاف؛ بينما عدد المتعافين بلغ 69645.