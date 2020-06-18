"شرطة الرياض" تستقبل منسوبيها المدنيين بحزمة من البروتوكولات الوقائية

أشاد "المطيري" بجهود منسوبي الشرطة إزاء مساهمتهم في إدارة أزمة "كورونا"

استقبلت شرطة منطقة الرياض، منسوبيها ومنسوباتها المدنيين بعد إنفاذ القرارات الملكية الكريمة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية لجائحة كورونا؛ مراعية تقليص عدد الموظفين الذين يمكن أن يقوموا بتأدية مهامهم عن بُعد اتباعًا لقواعد السلامة وحفاظًا على التباعد الاجتماعي.

وتفصيلًا، وفي إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية والتي تحمل شعار "نعود بحذر"، عاد منسوبو ومنسوبات شرطة منطقة الرياض ملتزمين بالبروتوكولات الوقائية المتمثلة في ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين وحفظ المسافة الآمنة لمزاولة نشاطاتهم المهنية وتأدية واجباتهم الوطنية واكتمال حضورهم بناءً على توصيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجدولة عودة الموظفين والموظفات ونسب حضورهم لمقرات العمل وفق ما تتطلبه المؤشرات والمعطيات الصحية.

وفي هذا الصدد، أشاد مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، بجهود جميع منسوبي الشرطة من عسكريين ومدنيين، وقدّم شكره الخاص لهم إزاء مساهمتهم الفعالة في إدارة أزمة هذه الجائحة؛ سائلًا لهم المولى -عز وجل- المزيد من التقدم لخدمة هذا الوطن العظيم.