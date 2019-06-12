الحريري: لا يجوز وضع دول الخليج والسعودية في خصومة مع لبنان

قال في مؤتمر: العلاقات مع الدول العربية غير خاضعة لمزاج البعض

أكّد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ أمس (الثلاثاء)، أنه لا يجوز وضع دول الخليج والسعودية في خصومة مع لبنان.

وقال الحريري؛ في كلمة له: يجب أن يكون معلوماً أن العلاقات مع الدول العربية غير خاضعة لمزاج البعض، لبنان بلد عربي، وعندما يقف رئيس الحكومة على أيّ منبر، فهو يتكلم باسم لبنان، مؤكداً أن كلمته في قمة مكة المكرّمة التي عُقدت مايو الماضي، كانت باسم لبنان.

وأكّد أنه يجب ألا نضع دول الخليج والسعودية في موقع الخصومة مع لبنان، وكل بيت في لبنان لديه مَن يعمل هناك.

وطالب رئيس الوزراء اللبناني، القوى السياسية، بتأمين ظروف عودة السياح العرب، وعدم عرقلتها.