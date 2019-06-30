الكويت.. إخلاء سبيل "الدويلة" بكفالة مالية ومصادر لـ"سبق" تؤكد: متورط

المتهم بالإساءة للسعودية في عدة تغريدات بتويتر

كشفت صحف رسمية كويتية، اليوم، عن إخلاء سبيل المحامي الكويتي ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية في عدة تغريدات بتويتر.



وأفادت المواقع أن النيابة العامة أطلقت سراح الدويلة مقابل كفالة مالية بلغت ٢٠٠٠ دينار كويتي، بعدما وجهت إليه تهمة الإساءة إلى السعودية.



في سياق متصل أوضحت مصادر قانونية كويتية لـ”سبق”، أن ارتفاع قيمة الكفالة يعني تورط الدويلة في قضية الإساءة إلى السعودية؛ ما يعني خضوعه للمحاكمة في قادم الأيام.