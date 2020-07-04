المجلس الإسلامي الأوغندي يرحب بقرار المملكة بشأن الحج

أكد أنه يدعم المساعي الدولية الرامية لمحاصرة "كورونا"

أعرب المجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي، عن ترحيبه بقرار المملكة بشأن إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة جداً من الموجودين داخل المملكة.

وأكّد، في بيان له، أن هذا القرار جاء في ضوء ما يشهده العالم اليوم من تفشٍ لفيروس كورونا ولدعم الجهود الإسلامية المتوافقة مع المساعي الدولية والمنظمات الصحية العالمية في محاصرة انتشار الفيروس.