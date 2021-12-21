"الصحة" تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5 - 11) عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات- بإذن الله.
وقالت الوزارة: الأولوية لمَن يعانون حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.
الأولوية لمَن يعانون حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5 - 11) عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات- بإذن الله.
وقالت الوزارة: الأولوية لمَن يعانون حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.