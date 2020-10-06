على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز.. مزاد الصقور يتواصل اليوم وتوقعات باستمرار الإثارة

يهدف إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور ودعم المهتمين بها من المملكة ودول الخليج كافة

يتواصل اليوم الثلاثاء، الموافق للسادس من أكتوبر الجاري، المزاد الأول من نوعه للصقور في المملكة، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في مهلم- شمالي الرياض، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.

ويتوقع أن تستمر الإثارة في المزاد، حيث سيتم طرح صقرين للمزايدة اليوم الثلاثاء، الأول من نوع "شاهين فرخ" للطاروح خليل زياد عيد العنزي، وزنه 870 جراماً وطوله 15 وربع إنش، والثاني "شاهين فرخ" للطاروح سليمان حمدان المحمادي، وزنه 950 جراماً وطوله 15 وربع إنش.

وانطلق المزاد، السبت الماضي، وسط حماس وتنظيم مميز ونجاح لافت، بعد أن بيعت 4 صقور بـ 318 ألف ريال، وتمكن الصقار سلطان المواش عاصم أبو العلا، من دخول تاريخ المزاد بشرائه أول صقر يتم طرحه، وهو من نوع شاهين "قرناس ثنو" للطاروح فواز معجون الهديب وإخوانه، بمبلغ 70 ألف ريال بعد منافسة حامية الوطيس مع الصقارين الآخرين، فيما بيع الصقر شاهين "قرناس بكر" لمالكه صالح المطيري بـ 51 ألف ريال، وظفر به الصقار فالح العداوني من حفر الباطن.

ونجح الصقار خالد ناصر بن جمعة، من شراء الصقر الثالث، وهو من نوع شاهين "قرناس" لمالكه صالح المطيري، المُباع بـ 91 ألف ريال، وجاء ختام اليوم الأول للمزاد مثيراً على الصقر شاهين "قرناس" للطاروح عبدالرازق رزق الله الحسناني، حيث حسم الأمير عبدالله بن سلطان بن عبدالله آل سعود المزاد لمصلحته بعد دفعه 106 آلاف ريال، مطلقاً عليه اسم "نجلاء"، ويُعد أعلى قيمة دفعت حتى الآن.

يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور بالمملكة، وتطوير مزادات الصقور والارتقاء بمستوى أدائها، وتنظيم آلية بيع وشراء الصقور، وتعزيز هواية الصيد بالصقور ودعم المهتمين بها، ويستهدف مُلاك الصقور، ومنظمي مزادات الصقور، والصقارين من المملكة ودول الخليج العربي، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بالصقور، وأفراد المجتمع.