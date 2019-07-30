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عبر جميع المنافذ وحتى نهاية يوم أمس

وصول "1.168.203" حجاج إلى المملكة

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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (1.168.203) حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.



وذكرت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.095.584) حاجاً، فيما قدم عن طريق البر (60.886) حاجًا, وعبر البحر (11.733) حاجًا، وذلك بزيادة (110.327) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (10%) تقريباً.