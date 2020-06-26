بلجيكا تسجل 99 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات يصل إلى 9731 حالة

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 99 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخمس حالات وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية، أن مجموع الحالات المصابة بالفيروس بلغ 61106 إصابات؛ فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9731 حالة وفاة.