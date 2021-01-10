"الصحة": تسجيل  117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  166 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 10 يناير 2021، تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363809 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355548 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6291 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1970 والحالات الحرجة 309 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 10 يناير 2021، تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363809 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355548 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6291 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1970 والحالات الحرجة 309 حالة.