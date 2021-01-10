"الصحة": تسجيل  117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  166 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 10 يناير 2021، تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363809 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355548 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6291 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1970 والحالات الحرجة 309 حالة.

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10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442 03:37 PM

"الصحة": تسجيل  117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  166 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 10 يناير 2021، تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363809 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355548 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6291 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1970 والحالات الحرجة 309 حالة.

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