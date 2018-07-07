دبي .. السجن 7 سنوات لمحتالين خدعا تاجر سيارات سعودياً بـ 7 ملايين درهم

أوهماه بامتلاك أسطول سيارات وبيعها عليه بأسعار تنافسية

أصدرت محكمة دبي الجنائية حكماً بسجن محتالين من الجنسية السورية والأردنية (37 و43 عاماً) لخداعهما مستثمرًا سعوديًا وسرقة مبلغ 7 ملايين درهم منه عقب عقد صفقة سيارات وهمية.

ووفقاً لتفاصيل القضية، فقد عرض المحتالان أسطول سيارات على المستثمر وبيعها عليه بسعر تنافسي، بعد أن زورا العديد من الوثائق والمستندات وعرضها عليه، وخدعه بأنهما رجال أعمال ويملكان معارض سيارات.



وتمكن المحتالان من خداع المستثمر السعودي وحصلا منه على مبالغ 50 سيارة وعرضا عليه أوراقاً جمركية مزورة ووعدوه بأن يتم إنهاء كافة الإجراءات خلال أسبوع واحد وتسليمه السيارات، على أن يتم البيع عليه بعد هذه الصفقة 450 سيارة أخرى بأسعار تنافسية.

وبعد حصول المتهمين على الأموال اختفيا ولم يعد يردان على اتصالات الضحية الذي قام بدوره بالاتصال على شرطة دبي وتقدم ببلاغ مدعوم بكافة الوثائق المزورة.



وتمكنت شرطة دبي من تحديد موقع المتهمين وإلقاء القبض عليهما، وصدر ضدهما حكم بالسجن لسبعة سنوات (المتهم السوري عامان والأردني 5 أعوام)، وترحيلهما بعد انتهاء فترة محكوميتهما.