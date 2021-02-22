"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 318 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375333 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 318 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366412 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6466 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2455 والحالات الحرجة 497 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375333 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 318 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366412 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6466 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2455 والحالات الحرجة 497 حالة.