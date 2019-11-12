911 يحذّر: موجة غبار كثيفة على طريق "الرياض - الطائف"

المركز: شبه انعدام في الرؤية يُرجى من سالكيه أخذ الحيطة

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، من موجة غبار كثيفة على أجزاءٍ من طريقَي الطائف - الرياض، والخرمة - رنية.

وقال المركز: تتعرّض الآن أجزاءٌ من طريقَي الطائف - الرياض، والخرمة - رنية، إلى موجة غبار كثيفة؛ أدى ذلك إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، يُرجى من سالكي الطرق أخذ الحيطة والحذر.

وكانت #الأرصاد قد نبهت اليوم، من حالة شبه انعدام للرؤية بسبب الرياح النشطة والأتربة المثارة على #الخرمة، و #المويه، و #تربة، و #رنية، تستمر حتى الـ 5 مساءً.