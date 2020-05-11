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أغلقت 18موقعًا في الأسواق بعد تأكد الإصابة بالفيروس

أمانة جدة تنفذ (123,305) جولة صحية خلال 56 يومًا

نفذت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة (123,305) جولة صحية خلال الفترة من 21 / 07 / 1441هـ إلى 17 / 09 / 1441هـ وأسفرت هذه الجولات عن مصادرة (857) طنًا وضبط (6795) من مخالفات الأنشطة المستثناة، وذلك في إطار جهودها لتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة واصلت حملاتها للتصدي لفيروس كورونا الجديد، من خلال تنفيذ جولات رقابية مكثفة لمكافحة انتشار الفيروس، حيث جرى ضبط (5466) من المخالفات الصحية، في نطاق ١٩ بلدية فرعية وفيما يتعلق بـ إلزام مراكز التسوق بـ التباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ منعًا لنقل العدوى بوضع إشارات للمسافات الصحية بين المتسوقين حرصًا على سلامتهم.



وبين وكيل الأمين أنه جرى رصد (278) موقعًا مخالفًا لـ التكدس في الأسواق وأغلقت (18) من الأنشطة التي تأكدت إصابتها بالفيروس، كما أصدرت الأمانة (13721) من الشهادات الصحية خلال تلك الفترة، وفي السياق ذاته أضاف وكيل الأمين للبلديات الفرعية أن الأمانة شاركت في (460) جولة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.



وأكد حرص واهتمام الأمانة بأمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.