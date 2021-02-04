آخر 24 ساعة.. 3249 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الإمارات

ليصل بذلك مجموع الإصابات المسجلة إلى 316,875 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3249 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات المسجلة إلى 316,875 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها عن وفاة 10 مصابين بالفيروس خلال الفترة ذاتها، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات 888 حالة.

فيما تم تسجيل 3,904 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 293,180 حالة.