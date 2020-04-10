احترافية تطوق "كورونا".. شاهد أغذية وأدوات تعقيم تصل 1000 أسرة بمكة

تفاعل لمركز حي العتيبية وشراكة تستجيب لحملة "برًا بمكة" التي أطلقها "الفيصل"

بادر مركز حي العتيبية بمكة المكرمة، تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة وبالتعاون مع أحد المطابخ بالحي، بتجهيز وتوزيع سلات غذائية وأدوات تعقيم استهدفت ألف أسرة من أسر الحي؛ بالشراكة مع مراكز جمعية الأحياء؛ للتخفيف على الأسر المكية والمتأثرة خلال فترة منع التجول بسبب فيروس كورونا؛ وذلك استجابة لحملة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة "برًا بمكة".

وقال رئيس مجلس إدارة مركز حي العتيبية عبدالله بن راشد الراشد، إن هذه المبادرة أقل ما تقدمه المطابخ وعملاؤها تجاه مجتمعهم المكي، وقد حققنا شراكة مجتمعية مع مركز حي العتيبية في حصر الأسر المستحقة والفرق التطوعية المتواجدة داخل حواري الحي.

وأضاف: "هذه المبادرة انطلقت أمس الخميس بتوزيع المرحلة الأولى 250 سلة بحضور وإشراف رئيس مجلس إدارة مركز حي العتيبية عبدالله بن راشد الراشد وبحضور المدير التنفيذي للمركز عبدالله عبدالهادي المقاطي الذي أكد على أن المتطوعين من أبناء الحي يعملون باحترافية عالية في التوزيع، متقيدة بالاحتياطات الوقائية، والصحية، والأمنية"، داعياً تجار الحي وغيرهم بالاقتداء بمثل هذه المبادرات التي تخفف من تضرر الأسر المكية.