بالفيديو.. انهيار مبنى ومقتل 10 على الأقل في مومباي بالهند

جهود لإنقاذ 25 محاصرين تحت الأنقاض

ذكر تقرير لتليفزيون "إن دي تي في" الهندي، أن عشرة هنود على الأقل قُتلوا إثر انهيار مبنى سكني من ثلاثة طوابق بمدينة مومباي قبل فجر يوم الاثنين.

وحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤول بوكالة مكافحة الكوارث: إن الوكالة تعتقد أن ما يصل إلى 25 ساكنًا محاصرون بين الأنقاض.

فيما أكد تليفزيون "إن دي تي في" أنه تم إنقاذ 35 شخصًا بينهم أطفال كانوا داخل المبنى؛ بينما لا يزال 25 آخرون محاصرين تحت الأنقاض.

وبث "إن دي تي في" تقريرًا مصورًا من موقع المبنى المنهار، يكشف جهود عمال الإنقاذ التي تجري على مدار الساعة لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض المبنى.

الهند مدينة مومباي

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21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 12:03 PM

جهود لإنقاذ 25 محاصرين تحت الأنقاض

بالفيديو.. انهيار مبنى ومقتل 10 على الأقل في مومباي بالهند

أيمن حسن

الرياض

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ذكر تقرير لتليفزيون "إن دي تي في" الهندي، أن عشرة هنود على الأقل قُتلوا إثر انهيار مبنى سكني من ثلاثة طوابق بمدينة مومباي قبل فجر يوم الاثنين.

وحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤول بوكالة مكافحة الكوارث: إن الوكالة تعتقد أن ما يصل إلى 25 ساكنًا محاصرون بين الأنقاض.

فيما أكد تليفزيون "إن دي تي في" أنه تم إنقاذ 35 شخصًا بينهم أطفال كانوا داخل المبنى؛ بينما لا يزال 25 آخرون محاصرين تحت الأنقاض.

وبث "إن دي تي في" تقريرًا مصورًا من موقع المبنى المنهار، يكشف جهود عمال الإنقاذ التي تجري على مدار الساعة لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض المبنى.

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