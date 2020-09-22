أعلى عدد يومي.. "كورونا" يصيب 634 أردنيًّا خلال يوم

إجمالي الحالات يرتفع إلى 5.679

سجَّل الأردن 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، في أعلى عدد يومي منذ بداية تفشي الوباء في مارس (آذار) الماضي.

وطالب وزير الصحة سعد جابر المواطنين بالالتزام، والبُعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات، وفقًا لـ"رويترز".

وسجّل الأردن إجمالاً 5.679 حالة إصابة بفيروس كورونا، و33 حالة وفاة من جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

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22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 09:48 PM

إجمالي الحالات يرتفع إلى 5.679

أعلى عدد يومي.. "كورونا" يصيب 634 أردنيًّا خلال يوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجَّل الأردن 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، في أعلى عدد يومي منذ بداية تفشي الوباء في مارس (آذار) الماضي.

وطالب وزير الصحة سعد جابر المواطنين بالالتزام، والبُعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات، وفقًا لـ"رويترز".

وسجّل الأردن إجمالاً 5.679 حالة إصابة بفيروس كورونا، و33 حالة وفاة من جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

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