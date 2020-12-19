فيديو.. فتاة تكتشف مفاجأة مذهلة في غرفة سرية بمنزلها

الأسرة تستعين بخبراء لتقدير قيمة ما تم العثور عليه

كان من المفترض به أن يكون منزلا عاديا يجمع تحت سقفه عائلة بريطانية صغيرة، غير أن مفاجأة كبرى حدثت عندما اكتشفت الأم غرفة سرية أسفل المنزل.

وحسب صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، تفاجأت سيدة تدعى لين وتيفلد بالعثور على غرفة سرية في قبو منزلهم تحتوى على العديد من الأشياء القيمة والنفسية وكأنها "منجم ذهب".

وقد سارعت تلك المرأة إلى نشر ما اكتشفته في تلك الغرفة على تطبيق "توك توك" ليلاحظ المتابعون وجود كتب قديمة من الطبعات الأولى النادرة ووثائق وسجلات لا يُعرف محتواها بالضبط.

ورغم أن الصحيفة لم تشر إلى مكان وزمان التقاط هذا الفيديو، فإن ذلك المقطع المصور حظي بمتابعة ومشاهدة أكثر من مليوني شخص في مدة وجيزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن العائلة استعانت بخبراء لمعرفة قيمة ما لديها من كنوز، والتي ربما قد تصل إلى الملايين، فيما قال أحد المعلقين إن الكثير من عشاق جمع الطبعات النادرة من الكتب القديمة سيشعرون بالغيرة والحسد بعد هذا الاكتشاف المفاجئ.

وطلب بعض المتابعين من تلك السيدة الحرص والاهتمام وهي تجمع تلك الكتب من الأرفف الخشبية التي وُجدت عليها.