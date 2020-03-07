شاهد.. ضربات جوية تدمر قدرات حوثية لجبهات مأرب والجوف

قضت على عناصر إرهابية بدقة عالية خلال 24 ساعة

نفذت قوات التحالف ضربات جوية ناجحة استهدفت عناصر من الميليشيات الحوثية الإرهابية في عدد من الجبهات وأصابت أهدافها بدقة عالية .

وكانت الضربات ضمن الدعم والإسناد من قوات التحالف للجيش اليمني خلال الـ24 ساعة الماضية لجبهات مأرب والجوف، والتي تم من خلالها تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصرها الإرهابية.

اليمن قوات التحالف ضربات جوية المليشيات الحوثية

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07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 07:17 PM

قضت على عناصر إرهابية بدقة عالية خلال 24 ساعة

شاهد.. ضربات جوية تدمر قدرات حوثية لجبهات مأرب والجوف

محمد المواسي

الرياض

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نفذت قوات التحالف ضربات جوية ناجحة استهدفت عناصر من الميليشيات الحوثية الإرهابية في عدد من الجبهات وأصابت أهدافها بدقة عالية .

وكانت الضربات ضمن الدعم والإسناد من قوات التحالف للجيش اليمني خلال الـ24 ساعة الماضية لجبهات مأرب والجوف، والتي تم من خلالها تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصرها الإرهابية.

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اليمن قوات التحالف ضربات جوية المليشيات الحوثية

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