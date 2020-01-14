القبض على متهور اصطدم بمركبة وواصل سيره في حائل

ظهر عبر مقطع فيديو.. والجهات الأمنية تستكمل الإجراءات

قبضت الجهات الأمنية في حائل على شاب أظهر مقطع فيديو متداول قيادتَه المتهورة، واصطدامَه بإحدى المركبات، وهربَه من الموقع.



ووفقًا للمعلومات: يبلغ عمر الشاب 18 عامًا، فيما أكملت الجهات الأمنية إجراءاتها لمعاقبة الشاب وفقًا للأنظمة.