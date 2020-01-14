القبض على متهور اصطدم بمركبة وواصل سيره في حائل

ظهر عبر مقطع فيديو.. والجهات الأمنية تستكمل الإجراءات

قبضت الجهات الأمنية في حائل على شاب أظهر مقطع فيديو متداول قيادتَه المتهورة، واصطدامَه بإحدى المركبات، وهربَه من الموقع.

ووفقًا للمعلومات: يبلغ عمر الشاب 18 عامًا، فيما أكملت الجهات الأمنية إجراءاتها لمعاقبة الشاب وفقًا للأنظمة.

الجهات الأمنية حائل

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14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441 01:54 PM

ظهر عبر مقطع فيديو.. والجهات الأمنية تستكمل الإجراءات

القبض على متهور اصطدم بمركبة وواصل سيره في حائل

عبدالله البرقاوي

الرياض

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قبضت الجهات الأمنية في حائل على شاب أظهر مقطع فيديو متداول قيادتَه المتهورة، واصطدامَه بإحدى المركبات، وهربَه من الموقع.

ووفقًا للمعلومات: يبلغ عمر الشاب 18 عامًا، فيما أكملت الجهات الأمنية إجراءاتها لمعاقبة الشاب وفقًا للأنظمة.

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الجهات الأمنية حائل

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