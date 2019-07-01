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سيعزز من الحركة السياحية في المنطقة التي تعد من الوجهات السياحية المميزة

خالد الفيصل: بطولة السعودية للراليات الصحراوية تحظى باهتمام دولي

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل أن التحضيرات الخاصة برالي عسير 2019 الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية، جارية وتسير على قدم وساق، مبيناً أن الاتحاد بدأ فعلياً باستقبال طلبات المشاركين في الرالي بفئاته الأربعة: T1،T2،T3، T4.

وأوضح في تصريح صحفي أن اللجان الفنية حددت جميع المواقع الخاصة بالسباق كموقع الانطلاق والمراحل والمسارات التي تتميز بتنوع التضاريس ومواقع الفعاليات المصاحبة، مبيناً أن الرالي سيعزز من الحركة السياحية في المنطقة التي تعد من الوجهات السياحية المميزة.

وأشار إلى أن رياضة السيارات والدراجات النارية تحظى بدعم الهيئة العامة للرياضة أسوة بباقي الرياضات، مثمناً للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير متابعته الدائمة لجميع التحضيرات الخاصة بالرالي وتذليل الصعاب في سبيل إنجاح هذا الحدث الوطني وإظهاره بالشكل الذي يليق بطموحات أبناء الوطن، متوقعاً في الوقت ذاته أن يشهد الرالي متابعة إعلامية وإقبالاً جماهيرياً من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها لتزامنه مع الموسم السياحي في منطقة عسير.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في ختام تصريحه: تحظى بطولة السعودية للراليات الصحراوية باهتمام خاص من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، ما يعزز مكانة المملكة على خارطة الراليات العالمية، ونعمل بجد وثبات لإنجاح هذا الحدث الهام ليكون إضافة لنجاحات المملكة في إقامة وتنظيم الفعاليات الرياضية الهامة.

ودعا مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى المزيد من التفاعل والمشاركة، حيث تعد المحرك والمحفز الرئيس للأنشطة والفعاليات والوطنية، كما أنه يساعد على تشجيع المواهب الوطنية لممارسة هذه الرياضة ضمن الأنظمة والقوانين المتعارف عليها دولياً.