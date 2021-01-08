الهطولات تغلق طريق "الهدا" احترازياً في الاتجاهين.. وتحذير

فيما تشهد الطائف منذ ظهر اليوم أمطاراً بين غزيرة ومتوسطة

أعلنت الجهات المعنية إغلاقا مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقا مؤقتاً احترازيّاً، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار"، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.


يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن أمطاراً تراوحت بين غزيرة ومتوسطة.

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08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442 06:19 PM

فيما تشهد الطائف منذ ظهر اليوم أمطاراً بين غزيرة ومتوسطة

الهطولات تغلق طريق "الهدا" احترازياً في الاتجاهين.. وتحذير

سعود الدعجاني

الطائف

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أعلنت الجهات المعنية إغلاقا مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقا مؤقتاً احترازيّاً، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار"، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.


يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن أمطاراً تراوحت بين غزيرة ومتوسطة.

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