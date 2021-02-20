"الإرياني": ميليشيا الحوثي تروج لكذبة اختطاف النساء لإثارة القبائل ضد مأرب

قال: تناست كل فظائعها ضد اليمنيات من قتل واغتصاب وتعذيب بشهادات موثقة

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لجأت في محاولاتها المستميتة لإثارة حمية قبائل اليمن لقتال إخوانهم بمأرب بعد سقوط كل شعاراتها السابقة، إلى الترويج لكذبة اختطاف النساء، وهي الكذبة التي فندها مصدر أمني في حينه، متناسية آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق نساء اليمن ولم يسبق لها مثيل.

وأضاف الإرياني في تغريدات متتابعة على حسابه بتويتر، اليوم السبت: أنه في تجاوز سافر للقيم والعادات والتقاليد اليمنية انتهكت ميليشيا الحوثي حرمات المنازل، ومارست بحق المرأة أبشع الجرائم والانتهاكات، واقتادتها لسجون سرية، ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، كما أكدت ذلك شهادات ناجيات من سجونها السرية وتقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرًا.

ولفت إلى أن الميليشيا الإرهابية تتاجر بأعراض اليمنيين، فيما خمسة من قياداتها الأمنية مشمولة بعقوبات دولية لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ أبرزها اعتقال النساء وممارسة العنف الجنسي والاغتصاب بحقهن، كما لا تزال مئات اليمنيات مغيبات في سجون سرية تديرها تلك القيادات الحوثية حتى اللحظة.