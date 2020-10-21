"الوطيان" هلالي لخمسة أعوام .. قادمًا من نادي الفتح

أنهت إدارة نادي الهلال قبل قليل توقيع عقد انتقال اللاعب حبيب الوطيان قادمًا من نادي الفتح، بعقد يمتد لخمسة أعوام يمثل بموجبه صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم.

وتمت مراسم التوقيع في محافظة الأحساء بحضور عضو مجلس إدارة النادي فهد المفرج، وينتظر أن يلتحق اللاعب بتدريبات الفريق الأول خلال اليومين المقبلين.

يُشار إلى أن حارس المرمى حبيب الوطيان (24 عامًا) تدرج في المنتخب السعودي من درجة الشباب والأولمبي حتى وصل إلى الفريق الأول.