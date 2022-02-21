تسريبات تكشف تفاصيل مذهلة عن حواسيب "ماك" المرتقبة من أبل

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن تفاصيل مذهلة حول حواسيب "ماك" المرتقبة، والمتوقع أن يتم إطلاقها العام الجاري، وبالأخص فيما يتعلق بالمعالجات الثورية الجديدة التي تنوي الشركة الأمريكية تزويدها بها.

وتوقعت المصادر -بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"- أن يتم تزويد حواسيب ماك بمعالجات "إم 2" الثورية الجديدة فائقة السرعة والدقة، والتي توفر في استخدام البطارية.

وتنوي أبل أن تطلق حاسب "ماك بوك برو" بقياس 13 بوصة لأول مرة، بجانب "ماك ميني" و"آي ماك" بقياس 24 بوصة، و"ماك بوك آير" المُعاد تصميمه.

ومن المتوقع أن يحتوي معالج "إم 2" على وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة مثل معالجات "إم 1"؛ لكنها ستعتمد تحسينات في السرعة والكفاءة وبمعيارية أقل قد تصل إلى 3 نانومتر فقط.

وترجّح التقارير أنه إما أن تطلق "أبل" حواسيبها الأربعة الجديدة في مارس المقبل، أو في شهريْ مايو ويونيو المقبلين، بجانب نسختها الاقتصادية من هواتف "آيفون إس إي" الحديثة وإصدار جديد من حواسيب "آيباد" اللوحية.