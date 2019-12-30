تزامناً مع الإجازة .. قطار الحرمين يرفع عدد رحلاته اليومية إلى 16

متعدّدة الخيارات يبدأ العمل بها اعتباراً من الجمعة المقبل من الثامنة صباحاً

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع جدول رحلاتها الجديد المتعدّد الخيارات، تزامناً مع إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ، رافعة من سقف عدد الرحلات اليومية، إلى 16 رحلة.

وبيّنت الإدارة أن جدول الرحلات الجديد لقطار الحرمين السريع سيبدأ العمل به اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الثالث من شهر يناير 2020 حتى التاسع عشر من الشهر نفسه, مشيرة إلى أن الرحلات الجديدة تبدأ من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً دون توقف طوال أيام الأسبوع، ما بين محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، مروراً بمحطات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة.

يُذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع يتيح للمسافرين حجز تذاكرهم عبر مختلف المحطات من خلال الموقع الإلكتروني https://sar.hhr.sa/, الذي يوفر طرقاً عدة لسداد قيمة التذكرة, إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة "سداد" المتاحة في الموقع.