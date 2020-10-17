"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 341854 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 370 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 328165 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5165‏ حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8524 والحالات الحرجة 829 حالة.