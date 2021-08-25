جامعة أم القرى تمدد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح لطلابها

مراعاة لأبنائها وحرصًا على انتظام العملية التعليمية

أعلنت جامعة أم القرى وعبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن رئيس #جامعة_أم_القرى، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أقر تمديد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح للطلبة إلى 25 / 1 / 1443هـ الموافق 2 / 9 / 2021م.


وأضافت الجامعة أن الأسبوع الأول من الدراسة سيحسب غيابًا لغير المحصنين بجرعتين، مؤكدة أن ذلك يأتي حرصًا على انتظام العملية التعليمية، ومراعاةً لأبنائها الطلبة.

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25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 12:02 AM

مراعاة لأبنائها وحرصًا على انتظام العملية التعليمية

جامعة أم القرى تمدد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح لطلابها

علي السحاري

مكة المكرمة

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أعلنت جامعة أم القرى وعبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن رئيس #جامعة_أم_القرى، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أقر تمديد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح للطلبة إلى 25 / 1 / 1443هـ الموافق 2 / 9 / 2021م.


وأضافت الجامعة أن الأسبوع الأول من الدراسة سيحسب غيابًا لغير المحصنين بجرعتين، مؤكدة أن ذلك يأتي حرصًا على انتظام العملية التعليمية، ومراعاةً لأبنائها الطلبة.

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