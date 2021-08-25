جامعة أم القرى تمدد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح لطلابها

أعلنت جامعة أم القرى وعبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن رئيس #جامعة_أم_القرى، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أقر تمديد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح للطلبة إلى 25 / 1 / 1443هـ الموافق 2 / 9 / 2021م.
وأضافت الجامعة أن الأسبوع الأول من الدراسة سيحسب غيابًا لغير المحصنين بجرعتين، مؤكدة أن ذلك يأتي حرصًا على انتظام العملية التعليمية، ومراعاةً لأبنائها الطلبة.
مراعاة لأبنائها وحرصًا على انتظام العملية التعليمية
أعلنت جامعة أم القرى وعبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن رئيس #جامعة_أم_القرى، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أقر تمديد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح للطلبة إلى 25 / 1 / 1443هـ الموافق 2 / 9 / 2021م.
وأضافت الجامعة أن الأسبوع الأول من الدراسة سيحسب غيابًا لغير المحصنين بجرعتين، مؤكدة أن ذلك يأتي حرصًا على انتظام العملية التعليمية، ومراعاةً لأبنائها الطلبة.