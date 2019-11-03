12 شركة عالمية تشارك في سباق الدرعية للفورمولا إي

تستعد 12 شركة عالمية لتصنيع السيارات للتواجد في المملكة للمشاركة في سباق الدرعية المرتقب "فورمولا إي"، الذي تستضيفه المدينة التاريخية يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات "موسم الدرعية" الذي سيقام خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر المقبل، ويتخلله العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية العالمية.



ويشهد السباق تواجد 4 شركات ألمانية، و3 شركات بريطانية، وأخرى هندية، إضافة إلى شركة صينية، فضلاً عن تواجد شركة أمريكية، ويابانية، وفرنسية؛ حيث يُنتظر أن تشهد حلبة الدرعية منافسات قوية مع انطلاق الموسم السادس من سباق "أي بي بي فورمولا إي" بمشاركة 12 فريقاً هي: "أودي سبورت آبت شيفلر" (ألمانيا), "بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت" (ألمانيا), "مرسيدس-بنز إي كيو" (ألمانيا), "تاغ هوير بورشه" (ألمانيا) , "دي إس تيكيتا" (الصين), "إنفجن فيرجين ريسنج" (بريطانيا), "باناسونيك جاكوار ريسنج" (بريطانيا), "نيو 333" (بريطانيا) , "جيوكس دراجون ريسنج" (الولايات المتحدة الأمريكية), "ماهيندرا ريسنج" (الهند), "نيسان إي.دامز" (اليابان), "فينتوري ريسنج" (موناكو).



ويمكن شراء التذاكر المخصصة لجميع الفعاليات الترفيهية التي يقدمها موسم الدرعية من خلال الموقع الإلكتروني: www.diriyahseason.sa؛ علماً أن تذاكر سباق "فورمولا إي" و"نزال الدرعية التاريخي للملاكمة مُتاحة للبيع حالياً، وكذلك تذاكر "كأس الدرعية للتنس"، فيما سيتم إعلان التذاكر المخصصة للفعاليات الأخرى بالإضافة إلى تذاكر لحضور كامل فعاليات موسم الدرعية قريباً.