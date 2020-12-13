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حمل عبارات غير مسؤولة وخارجة عن حدود الذوق العام والعرف الاجتماعي

اتخذوا اللازم.. توجيه أميري بشأن فيديو ساخر من اسم قرية بالحدود الشمالية

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهات المعنية، باتخاذ اللازم تجاه مقطع التهكم والسخرية من اسم إحدى القرى في تلك المنطقة.

وأوضحت إمارة منطقة الحدود الشمالية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وجّه باتخاذ اللازم تجاه المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن التهكم والسخرية من اسم إحدى القرى بالمنطقة، بعبارات غير مسؤولة وخارجة عن حدود الذوق العام والعرف الاجتماعي.