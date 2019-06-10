إعلان نتائج القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

معرفة مواعيد تسليم الوثائق إلكترونياً

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية www.jobs.sa.

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10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 04:15 PM

معرفة مواعيد تسليم الوثائق إلكترونياً

إعلان نتائج القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية www.jobs.sa.

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