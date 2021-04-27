"الأرصاد" سحب رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية على ‏حائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل - بمشيئة الله تعالى – يتضمن تكون سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية.
وأوضح المركز أن التنبيه يستمر حتى الساعة 7 مساءً على مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً وتشمل بعض المحافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل - بمشيئة الله تعالى – يتضمن تكون سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية.
وأوضح المركز أن التنبيه يستمر حتى الساعة 7 مساءً على مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.