"الأرصاد" سحب رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية على ‏حائل

الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً  وتشمل بعض المحافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل - بمشيئة الله تعالى – يتضمن تكون سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية.


وأوضح المركز أن التنبيه يستمر حتى الساعة 7 مساءً على مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.

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27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442 12:11 PM

الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً  وتشمل بعض المحافظات

"الأرصاد" سحب رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية على ‏حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل - بمشيئة الله تعالى – يتضمن تكون سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية.


وأوضح المركز أن التنبيه يستمر حتى الساعة 7 مساءً على مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.

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