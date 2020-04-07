الإجراءات الاحترازية لا تطبق نفسها .. والتهاون في الالتزام بها يطيل أزمة "كورونا".. والنتائج بأيديكم

دور الأفراد محوري ولا بديل عنه في وقف نشاط الوباء

الإجراءات الاحترازية الشاملة التي اتخذتها المملكة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كفيلة بوقف تفشي الفيروس على أراضيها والسيطرة عليه، ومن البراهين على ذلك أن إجراءات تعليق العمرة والصلوات في المساجد، ووقف الرحلات الجوية الداخلية والدولية، وتعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق الدراسة أدت إلى تقليل المخالطة بنسبة 90 في المئة، بما يعني أنها ساهمت في حرمان "كورونا" من البيئة والأجواء، التي ينقل خلالها عدواه بنسبة لا تقل عن 90 في المئة، ولكن من المهم الانتباه إلى أن الإجراءات الاحترازية لا تعمل بمعزل عن التزام الأفراد بها، بل تعتمد في نتائجها بمستوياتها المختلفة على التزام أفراد المجتمع السعودي بها سواء كانوا مواطنين أم مقيمين.

فالنتائج المتحققة إلى الآن في المملكة في مواجهة "كورونا"؛ نتاج لمستوى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية، والنتائج التي ستتحقق في الأيام المقبلة ستظل محكومة بالمبدأ نفسه، المرتبط بالتزام الأفراد بالإجراءات، ورغم أن المملكة حققت نتائج جيدة في مكافحة "كورونا" منذ بداية تطبيقها للإجراءات الاحترازية، فإن النتائج كان من الممكن أن تصل إلى أضعاف النتائج الحالية، لو كان هناك التزام أكثر صرامة بالإجراءات، ولكن البيانات الرسمية أظهرت أن معدل الحركة المرورية خلال اليوم، لا يزال مرتفعاً جداً ويبلغ 46 في المئة من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية، وتلك ظاهرة غير إيجابية قللت من قيمة النتائج المتوقعة، أو التي تلبي تطلعات سكان المملكة.

وعلى الجميع أن يدرك أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة البالغ حتى آخر نتائج معلنة اليوم (الثلاثاء) 2.795 إصابة، مرتبط ارتباطاً مباشراً بالتزام الأفراد بالإجراءات الاحترازية، القائمة على منع حركة الأفراد أو تقليصها إلى أقل مستويات دنيا، لا تساعد الفيروس على الانتشار، وفي ضوء ما أظهرته البيانات الرسمية عن معدل الحركة، فإن عدد حالات الإصابة كان قابلاً لأن يكون أقل من عدده الحالي بكثير لو كان معدل حركة الأفراد أقل من 46 في المئة، ولو كان التزامهم أعلى بمجمل الإجراءات، وبناء على ذلك فيتوجب على المواطنين والمقيمين مراجعة التزامهم بالإجراءات الاحترازية، ورفع مستوى تطبيقهم لها، لعدم وجود خيار ناجع آخر له صلاحية مكافحة الفيروس.

إن "كورونا" لا ينتشر من تلقاء نفسه، بل من خلال الأفراد، ولو لم يحمل أي فرد الفيروس إلى غيره، لتقلصت العدوى واستطاعت الأجهزة المعنية من القضاء على الوباء في أقصر وقت متاح، فدور الأفراد محوري ولا بديل عنه في وقف نشاط الفيروس في المملكة، وهو ما أكد عليه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في تصريحاته اليوم بالقول: "إن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة بفيروس كورونا يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات‎"، وترتيباً على محورية دور الأفراد فقد كاشف الوزير الجميع بما استنتجته أربع دراسات سعودية ذهبت إلى أن أعداد الإصابات المتوقعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة يمكن أن تتراوح ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى إذا لم يلتزم الأفراد بالإجراءات الاحترازية، وهو وضع لن يسعد أحداً، وسيطيل عمر الأزمة في المملكة؛ لذلك لا يوجد خيار آخر سوى الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية حتى يُقضَى على الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها.