في أسبوع.. إصدار 2.371.441 تأشيرة عمرة

نحو 2.031.213 معتمرًا يصلون إلى المملكة

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2.371.441 تأشيرة عمرة؛ وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ، وحتى 29 من ربيع الثاني 1441هـ.

وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2.031.213 معتمرًا؛ فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1.559.764 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأظهر مؤشر العمرة الأسبوعي مجموعة جوانب رئيسية تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدومًا لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1.938.991 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 91.443 معتمرًا؛ بينما وصل 779 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت بالترتيب: باكستان 495.270، تليها إندونيسيا 443.879، وثالثًا جاءت الهند 262.887، ثم ماليزيا 116.335، ومصر خامسًا بـ104.820 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: الجزائر 80.238، وتركيا 78.512، وبنجلاديش 73.142، والإمارات 46.370، والأردن 32.011 معتمرًا.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أطلقت مؤخرًا برنامج "التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة" التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام لتسهيل رحلتهم الإيمانية، وتسريع معالجة أي مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم لا سمح الله.

وأوضح وزير الحج والعمرة أن وثيقة التأمين الشامل على المعتمرين تعتبر إحدى المبادرات التي تقدّمها الوزارة التي تسعى إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة؛ من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي المعتمر نُسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة.