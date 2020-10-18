جازان.. 830 قسطرة قلبية و54 عملية قلب مفتوح في مستشفى "محمد بن ناصر"

خلال التسعة أشهر من العام الجاري 2020 وأجرى زراعة 889 دعامة شريانية

أُجرى مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، 830 عملية قسطرة قلبية من ضمنها 54 حالة طارئة، وذلك خلال التسعة أشهر من العام الجاري 2020.

وأجرى خلال الفترة نفسها زراعة 889 دعامة شريانية، إضافةً إلى حالتَي توسيع الصمام بالبالون، في حين بلغ عدد حالات القسطرة العلاجية لقفل الثقوب، بين الجدارية 3 حالات، منها حالة طارئة واحدة.

وبلغ عدد عمليات زراعة منظم ضربات القلب 76 عملية، جرى من خلالها زراعة 42 جهازًا مؤقتًا، و34 جهازًا دائمًا، إضافةً إلى حالتين خضعتا لزراعة جهاز صدمات القلب.

فيما أجرى الفريق الطبي في مركز القلب في المستشفى 54 عملية قلب مفتوح، منها 52 جراحة قلب كبار وعمليتا جراحة قلب أطفال.