تنبيه متقدم لهطول أمطار على محافظتيْ الطائف وميسان

تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة وتجري السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على محافظات الطائف وميسان ومراكزها في كل من: (الشفا، وبني سعد، والسيل الكبير، والأجزاء المجاورة لها).

ونبّهت إدارات الدفاع المدني بالمحافظات، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية.