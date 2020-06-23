رياح نشطة وأتربة مُثارة وموجة حارة على مكة و6 من محافظاتها

تصل إلى أكثر من 48 درجة.. تدنٍ في الرؤية وتستمر حتى 5 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، منطقة مكة المكرّمة من نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، كذلك ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر، على محافظات جدة، والليث، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.