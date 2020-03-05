الصين: حصيلة وفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ3000 حالة

اللجنة الوطنية تسجل 139 إصابة جديدة.. والإجمالي يصل 80.409

أفادت الصين بأن 31 شخصًا توفوا جراء فيروس كورونا المستجد؛ لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز الـ3000 حالة وفاة.

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة أيضًا 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ119 إصابة في اليوم السابق؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80.409.