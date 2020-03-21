لبنان .. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 187 حالة

الحكومة ناشدت المواطنين التقيُّد بالتدابير الصارمة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مشيرة إلى أن عدد المصابين بـ "كورونا" ارتفع إلى 187 شخصاً.

وقالت الوزارة في بيان: تم تسجيل 24 إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا، في الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات، إلى 187 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت الوزارة أنها تتابع أخذ العيّنات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس، كما تتابع التقصّي الوبائي عن مصدر العدوى لبعض الحالات التي شُخصت أخيراً.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيُّد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي، وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.