إطلاق أكبر مبادرة بيانات عربية لتعزيز القدرات التقنية المحلية

تأكيداً على الخبرات الوطنية الهائلة التي تقودها شركة "لوسيديا" و"كاوست"

أطلقت شركة "لوسيديا" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات تحليل مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أكبر مبادرة بيانات عربية لتعزيز القدرات التقنية المحلية عالية الجودة مُخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على الخبرات الوطنية الهائلة التي تقودها شركة "لوسيديا" وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتي تهدف لتعزيز القدرات الرقمية المحلية وتحقيق خططِ دعمِ المحتوى المحلي، وامتداداً لرؤية 2030 التي ساهمت بشكل كبير في تطوير البنية الرقمية في المملكة.

وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لوسيديا" عبدالله عسيري، أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع أكبر جامعة بحثية في المنطقة بهدف تطوير مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي المتعلق باللغة العربية وذلك عبر توفير أهم الأسس التي تقوم عليها الأبحاث في هذا المجال بشكل مجاني لكل المجتمع العلمي والبحثي في العالم للاستفادة منها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ولتأكيد مكانة السعودية وقدرتها على قيادة المنطقة في المجال الرقمي والتقنيات المتقدمة.

وأوضح الشريك والرئيس التقني لشركة لوسيديا الدكتور زهير خياط: "أن أثر هذه المبادرة على المدى البعيد سيكون إحداث نقلة نوعية في التقنيات المختصة بمعالجة وتحليل اللغة العربية حيث ستساهم في تحسين مخرجات العديد من الجهات في القطاع العام والخاص التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تحسين آلية اتخاذ القرار لديهم".

وتضم الحزمة ما يقارب 100 ألف منشور (تغريدة) من مختلف المجالات واللهجات تم تصنيفها يدوياً عبر 70 شخصاً مختصاً من مختلف الدول العربية لتكون أكبر حزمة بيانات مفتوحة المصدر لتدريب النماذج العربية للذكاء الاصطناعي المختصة بتحليل المشاعر.

تم نشر ورقة بحثية من قبل الجهتين تحتوي على تفاصيل حزمة البيانات ومقارنتها بالحزم السابقة، يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: (https://arxiv.org/abs/2011.00578).

وفي السياق ذاته، أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع شركة "لوسيديا" مسابقة تطوير نماذج عربية للذكاء الاصطناعي لتحليل المشاعر، وخُصصت جوائز تبلغ قيمتها 60 ألف ريال سعودي للمراكز الثلاث الأولى؛ وذلك لدعم مبادرة تأثير المرأة، والتي تهدف لتطوير مهارات المرأة في مجال العلوم والتقنيات الحديثة، وتأتي هذه المسابقة لتحفيز المشاركين على تعلم تقنيات المستقبل، والمساهمة في بناء مستقبل رقمي باهر بقيادة الكفاءات السعودية الشابة.

لدخول المسابقة والحصول على البيانات:

https://wti.kaust.edu.sa/solve/Arabic-Sentiment-Analysis-Challenge