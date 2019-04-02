قصف هندي يقضي على 3 عسكريين باكستانيين بـ"رافالكوت"

إسلام آباد وصفت الواقعة بـ"غير المبررة" وقامت بـ"الرد الفعال"

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة عسكري واحد؛ نتيجة قصف وصفه بـ"غير مبرر" من الجزء الخاضع للسيطرة الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقال بيان المكتب الصحفي للقوات المسلحة الباكستانية: بذل ثلاثةٌ من أبنائنا الشجعان حياتهم أثناء أداء الواجب، وقد وقع القصف في منطقة رافالكوت.

وأضاف وفق "الألمانية": ردًّا على الإجراءات الهندية، قام الجيش الباكستاني "بالرد الفعال".

ولم تتوفر بعدُ أي بيانات حول الضحايا المحتملين من الجانب الهندي.

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيًّا هنديًّا في 14 فبراير الماضي؛ الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.

ووقع صدام جوي في 26 فبراير، أسقط خلاله سلاحُ الجو الباكستاني طائرةً مقاتلةً هندية، وأسَرَ لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برًّا للسلطات الهندية في بادرة سلام.