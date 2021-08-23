هل متلقي جرعتَيْن من لقاح "كورونا" ينقل العدوى؟.. تعرَّف على الإجابة

أجاب حساب "الصحة_937" عن استفسار أحد المغردين بشأن مدى إمكانية نقل عدوى فيروس "كورونا" في حال الإصابة به بعد تلقي جرعتين من اللقاح.

وفي معرض رده على الاستفسار قال الحساب المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية على "تويتر" إن فائدة اللقاح تكمن في منع العدوى، أو السيطرة عليها، إلا أن احتمالات نقل العدوى واردة؛ لذا يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والعزل.

وكتب موضحًا: "بشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، التي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى، أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس عند الإصابة؛ لذا ينبغي الالتزام بالإجراءات، وإتمام الفترة اللازمة للعزل".

ويفيد معهد روبرت كوخ استنادًا إلى بعض الدراسات الحديثة التي أُجريت على متلقي اللقاح بأن الأشخاص الملقَّحين ليسوا محصنين بنسبة مئة في المئة من الإصابة بفيروس كورونا، كما أن إمكانية نقلهم لعدوى الفيروس غير مستبعدة بالكامل.