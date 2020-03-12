إذا أردت البقاء في المنزل وقاية من "كورونا".. ما هي المؤن التي عليك تخزينها؟

حسب نصيحة مراكز مكافحة الأمراض بأمريكا

تنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بضرورة تخزين المؤن في حال كان الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد؛ بسبب فيروس "كورونا"، بحسب موقعها الرسمي.

ويتضمّن هؤلاء الأشخاص الأفراد الكبار في السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة مثل مرض القلب، وداء السكري، وأمراض الرئة.

وتنقل شبكة "CNN" عن موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، أنه يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس تخزين المؤن من الأدوية الضرورية بالنسبة إليهم في حال حاجتهم إلى البقاء في منازلهم لفترة.

ويجب على المرء التأكد من توفر الأدوية والإمدادات الطبية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والتي تعالج الحمى، وأعراضاً أخرى.

ويُنصح أيضاً بشراء ما يكفي من الأدوات المنزلية، والسلع من البقالة.

وعندما يتعلق الأمر بالأفراد الذين يقدمون العناية للأفراد الكبار في السن، فيجب عليهم الحرص على تخزين المواد الغذائية غير القابلة للتلف؛ وذلك من أجل التقليل من حاجتهم للخروج والتسوق في المتاجر، بحسب ما ذكره الموقع.