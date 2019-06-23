بعد فَقد وعثور ودعوة.. شرطة ينبع تُسَلّم "طفل الجابرية التائه" إلى والده

وجدته دوريات الأمن وسلّمته للشرطة وسط محاولات أفرادها للوصول لذويه

سلّمت شرطة ينبع -ممثلة في مركز شرطة ينبع الصناعية- فجر اليوم الأحد، الطفل التائه الذي عثرت عليه دوريات الأمن صباح أمس السبت في حي الجابرية بمدينة ينبع الصناعية إلى والده.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا بعنوان "العثور على طفل تائه بـ"جابرية ينبع الصناعية"، ودعت الشرطة ذويه للتواصل معها؛ حيث عثرت دوريات الأمن بينبع صباح أمس السبت على طفل يتراوح عمره ما بين ثلاثة إلى أربعة أعوام، تائهًا في حي الجابرية بمدينة ينبع الصناعية دون الوصول إلى ذويه".

وعلمت "سبق" أن دوريات الأمن بينبع الصناعية، عثرت أثناء أداء مهامها المعتادة على الطفل في حي الجابرية بمدينة ينبع الصناعية دون معرفة ذويه.

وسلّمت دوريات الأمن الطفل -حينها- لمركز شرطة ينبع الصناعية؛ حيث وُجد الطفل تائهًا في الحي، وسط محاولات من أفراد دوريات الأمن للوصول إلى ذويه دون جدوى؛ مما استدعى تسليمه لمركز الشرطة تمهيدًا للوصول إلى أسرته.