"التحالف" يدمّر طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثي باتجاه المملكة

الميليشيا شنت الهجوم لاستهداف المدنيين بمدينة خميس مشيط

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة".

وقال "المالكي": الطائرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.